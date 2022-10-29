محافظ جنوب سيناء يعلن شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، قبل انطلاق قمة المناخ رقم 27، حيث جرى افتتاح مشروعات في المدينة بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.

وقال «فودة» في تصريح خاص اليوم السبت إنه يتبقى على انطلاق القمة 7 أيام فقط ليشاهد العالم إنجاز وإعجاز مصري خلال خمس شهور، حيث جرى تنفيذ 31 مشروعًا لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط.

مشروبات ووجبات بدوية في المنطقة الخضراء

وتابع محافظ جنوب سيناء إنه المنطقة الخضراء بشرم الشيخ، أنه جرى الانتهاء منها بشكل نهائي تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، مشيرا إلى أنه افتتح القرية البدوية بالمنطقة الخضراء بحديقة السلام بشرم الشيخ استعداداً لاستضافة مؤتمر قمة المناخ (Cop 27).

وتابع أنه جرى إسناد تنفيذ القرية إلي أبناء الشيخ محنا جبلي، وهي ذات طابع عربي أصيل، ما يعكس طابع الحياة البدوية، ويسهم في الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن القرية تضم قعدات بدوية، ومطعم يقدم المندي والوجبات الساخنة، بالإضافة إلى المشروبات البدوية الأصيلة مثل القهوة الخضراء، والشاي بالحبق.

نموذج للحياة البدوية

سالم محنا، المنفذ للقرية البدوية، قال في تصريحات لـ«الوطن» إن القرية البدوية هي نموذج يحاكي الحياة البدوية في الصحراء، موضحا أنه جرى اختيار طاقم عمل من شباب البدو الذين يقدمون نموذج مشرف للوفود المشاركة في فعاليات المنطقة الخضراء، ويقومون بتقديم مأكولات ومشروبات بدوية أصيلة.

وتابع أن مساحة القرية 1000 متر مربع وتضم مجالس بدوية ومنطقة خدمية تقدم كل فنون ثقافية بدوية أصيلة، بالإضافة إلى تقديم مأكولات ومشروبات عربية، وسيجري عرض فقرات وفنون سيناوية للوفود للتعرف علي هوية بدو سيناء.