أوكرانيا تعلن التقدم في عمليتها العسكرية.. سيطرت على طريق استراتيجي

أعلن الجيش الأوكراني سيطرة قواته على طريق رئيس يربط بين منطقتي «سفاتوف وكريمينا» واللتان تسيطر عليهما القوات الروسية شرقي البلاد، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين.

تقدم ببطئ في لوغانسك

ونلقت «العربية» عن مسؤولين عسكريين أن الجيش الأوكراني يتقدم ببطء في منطقة لوغانسك وتسعى لاستعادة عدد من البلدات التي سيطر عليها الجيش الروسي بينما تبعد المواجهات العنيفة عن هذه البلدات بمسافة 40 كيلو مترا.

وتمكنت القوات الأوكرانية في هجوم خاطف لها من شق طريق ببطء شرقًا إلى منطقة لوغانسيك وقال سيرغي جايداي حاكم منطقة لوغانسك للتلفزيون الرسمي، إن الطريق من سفاتوف إلى كريمينا يخضع عمليا لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.

عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل 34 روسي

وأعلنت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية إن عملاءها الذين يقاتلون إلى جانب القوات النظامية، استولوا على قرية نيفسك الأحد الماضي، وتمنكنوا من قتل 34 روسيا.

واشتدت حدة القتال خلال الفترة الماضية بين روسيا وأوكرانيا على الجبهة حيث كثفت أوكرانيا نيرانها بدعم غربي وقصفت العديد من المواقع والمستودعات الروسية لاستعادة السيطرة على مناطق احتلها روسيا خلال العملية العسكرية التي شنتها.