رئيس أوكرانيا: روسيا أطلقت 4500 صاروخ ونفذت 8 آلاف غارة جوية منذ فبراير

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا نفذت أكثر من 8000 غارة جوية، وأطلقت أكثر من 4500 صاروخ، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وكان الرئيس الأوكراني، أثناء تصريحاته، يقف إلى جانب حطام طائرة بدون طيار، وتعهد بأن الهجمات الروسية على محطات الطاقة لن تحطم الروح المعنوية الأوكرانية.

«زيلينسكي»: القصف لن يكسرنا

وقال «زيلينسكي»: «القصف لن يكسرنا، نحن لا نخاف من الظلام».

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية تنفي موسكو أي اتهامات توجه لها باستهداف مواقع المدنيين أو شبكات للطاقة وغيرها.