روسيا تجدد تحذيرها للأمم المتحدة: أوكرانيا قد تستخدم «القنبلة القذرة»

حذرت روسيا مجددًا من استخدام أوكرانيا لما اسمته بـ«القنبلة القذرة»، شدد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على وجوب استعمال الدول الغربية نفوذها لمنع كييف من الاستمرار بما أسماها الاستفزازات حول استعمال القنبلة القذرة، مؤكدًا أن الغرب يفهم تمامًا ما يمكن أن يفعله نظام كييف في الوضع الحالي.

ونقلت «العربية» عن نائب المندوب الروسي إلى أن البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة تنقل جميع المعلومات المتاحة حول الاستفزازات المحتملة من قبل نظام كييف إلى مجلس الأمن في الوقت الذي نجحت فيه بلاده في تفادي استفزازات جدية.

نظام كييف يحاول الحفاظ على سلطته

وحذر نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، من هذه الاستفزازات معتبرًا أنها ستكون ضرورية للغاية لنظام كييف في الوقت الحالي، ليحافظ على سلطته في أوكرانيا.

روسيا: أوكرانيا تسعى لإشراك الناتو في الحرب

كما اتهم نائب المسئول الروسي النظام الأوكراني بأنه يسعى لإشراك دول الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا بأي ثمن.

وأكد دميتري بوليانسكي أن روسيا حاولت أن تفعل كل شيئ في مجلس الأمن هذا الأسبوع حتى لا تنفذ أوكرانيا سيناريو القنبلة القذرة.