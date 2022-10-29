حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة «التكاتك» بمدينة بدر

أمرت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات التوك توت بأسلوب توصيل الأسلاك، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة بدر، فكانت البداية بورود بلاغ الى قسم شرطة بدر، بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مركبة التوك توك ملكه، أثناء توقفها أمام العقار سكنه.

وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أن مرتكبي الواقعة، المتهمين 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة باستهدافهم وتم ضبطهم، وبحوزة اثنين منهم سلاح ناري و عدد من الطلقات و كمية من مخدر الهيروين.

اعترافات المتهمين بالواقعة

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك وأقر أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، كما أقر آخر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات التوك توك بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة أخرى، وتم ضبط كل مركبات التوك توك المستولى عليها، بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكنهم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وأوضح المحامي محمد ثابت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أن الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.