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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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السيسي يصل إلى مقر انطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

كتب:

محمد عزالدين
09:48 ص | السبت 29 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات لحضور إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، حسبما ذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

أجنحة ضخمة للصناعات

ومن المقرر أنَّ يشمل المعرض الذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

 

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بقلم محمد عزالدين