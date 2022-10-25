«اتحاد الصناعات»: 428 سلعة مصرية قابلة للتصدير إلى أوروبا بديلة للصينية

قال محمد طارق زكريا توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدول أصبحت مُلزمة بانتهاج تكنولوجيا متقدمة جدا للّحاق بركب التطور التكنولوجي.

وأضاف خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «يجب أن يكون هناك اهتمام بتكنولوجيا تعميق المهارات حتى تزيد إتاحة المنتجات في الأسواق، وبالنسبة للرقائق الإلكترونية يمكننا ضرب المثل بتايوان التي يبلغ عددها 21 مليون نسمة، والصين 1.4 مليار نسمة، حيث تستأثر تايوان بإنتاج 80% من super micro chips في العالم، لأن كل المستثمرين لديهم الثقة في تايوان والمناخ الاستثماري والمهارات الموجودة هناك، وهي مجرد مجمع للتكنولوجيا وليست مُنشئا لها، فالتصميم يتم في الولايات المتحدة، والمعدات من شركة في هولندا والمواد الخام من دول أخرى».

وتابع، أن حرب أوكرانيا كانت كاشفة لدول كثيرة مثل أوروبا وأمريكا، حيث تستحوذ الصين على أكثر من 70% من الصناعات الأساسية في كل المجالات، وكانت أوروبا تتجه إلى الصين والشرق بسبب وجود مهارات، لكنها أصبحت أكثر اهتماما بمحيطها الإقليمي لكي تتعامل مع المشكلات التي حدثت على مستوى سلاسل القيمة وما حدث فيها من اضطرابات كثيرة وزيادة في تكاليف السلع الأساسية، وبدأت تهتم بمحيطات الإقليمي، وخاصة شمال أفريقيا.

وأشار إلى أن مركز التكامل المتوسطي وهو أحد مراكز الأبحاث الأوروبية أصدر دراسة في فبراير هذا العام، رصدت أن هناك 428 سلعة تنتجها مصر قابلة لتصديرها فورا إلى أوروبا والاستعاضة بها عن السلع الصينية والسلع القادمة من الشرق، مثل السلع البلاستيكية والدوائية والآزوتية والزيوت وحديد التسليح ومعدات هندسية وزجاج وخلافه، ونصيب مصر لا يتعدى 1.7% في حين أن نصيب التصدير للصين من هذه السلع 68%.

وأكد، أن مصر لا يجب أن تنتج من الإبرة والصاروخ ولا تجتهد في إجراء الأبحاث بنفسها في هذه المرحلة، ولكن مصر لديها عمالة ماهرة يجب استغلالها في أن تكون وسيطا، فلديها البنية الأساسية والمركز الاستراتيجي ومهارات وذلك لفك التركيبة الحالية والتفكير بنهج أكثر برجماتية عما كنا ولا نعيد إنتاج العجلة كما في أحيان كثيرة.