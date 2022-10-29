كيفية تعديل سلوك الطفل وتنظيم أفكاره.. «البداية من الأسرة»

تسعى الأمهات دائمًا إلى تقويم سلوك أبنائهن، وتعليمهم الصواب من الخطأ وكيفية التمييز بينهما، وكيفية التصرف في المواقف المختلفة والتعبير عن أرائهم، وتنظيم أوقاتهم وترتيب غرفهم وأشيائهم المهمة، وهو ما تحدثت عنه الدكتورة سهام حسن، أخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال.

شرحت «سهام» أن الذكاء الشخصي للأطفال يتمثل في إنجاز الطفل لمهامه بنفسه، علاوة على تقسيمه ليومه بشكل سلس ومنظم، كما أنه لا يحتاج إلى أحد في ترتيب أولوياته دائمًا، حيث أنه يكون لديه القدرة على ترتيب أهدافه وتنظيمها سواء كانت على المدى البعيد أو القصير.

الفرق بين الطفل العشوائي والمنظم

وتابعت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الفرق بين الطفل الفوضوي والمنظم، هو البيئة المحيطة به، مشيرة إلى أنه لابد من ترتيب أفكار الطفل بوضع خطط وأولويات له، فمثلا يجب تنشئة الطفل على إعداد ملابسه وترتيبها لنفسه، وتقسيم أوقاته بين الدراسة والترفيه والذهاب للنادي وغيره.

وأضافت، أنه من الضروري تدريب الطفل على تنظيم أفكاره ومهامه وتقسيم أوقاته، وذلك بهدف تنشئة طفل سوي ومسؤول عن نفسه وبالتالي تحسين سلوكه، لافتة إلى أنه من المستحيل أن يكون الطفل المنظم سيء السلوك والتحدث.

ألعاب نفسية كثيرة يجب زراعتها داخل الطفل

وأشارت أخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال، إلى وجود ألعاب نفسية كثيرة يجب زراعتها داخل الطفل بطرق غير مباشرة، مؤكدة ضرورة أن يكون سلوك الأسرة متزنا ومثاليا أمام الطفل لأنه يجب توجيه بالأفعال وليس بالكلام التوجيهي فقط.