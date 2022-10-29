« التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية جديدة.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، العديد من الوظائف الجديدة في بعض الوزارات والجهات الحكومية، وفقا لقواعد ومواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

تفاصيل وإجراءات الوظائف الحكومية

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي تفاصيل وإجراءات الوظائف الحكومية التي أعلن عنها الجهاز وطرق ومواعيد وأماكن التقدم لها، وهي على النحو التالي:

أولا: التعليم العالي

وظيفة: مدير عام المكتبات.

بيانات الوظيفة.

الجهة طالبة الإعلان: جامعة الفيوم.

المجموعة الوظيفية: وظائف تخصصية.

المجموعة النوعية: وظائف القيادية.

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصف الوظيفة: أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: أن يكون المتقدم خبرة في العمل الجامعي.

المهارات الفنية: أن يرفق المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

سنوات الخبرة: أن يقضى المتقدم مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ» أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة.

شروط المتقدمين للوظائف

شروط المؤهل: أن يكون حاصلا على ليسانس وثائق ومكتبات.

المستندات المطلوبة: تقدم الطلبات باسم أمين عام الجامعة على النماذج المعدة بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية مرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم موضحاً به:

-القدرات العلمية.

- درجات علمية.

- إجادة لغة أجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

التاريخ الوظيفي

- يشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم عن آخر ثلاثة تقارير بمرتبة ممتاز.

- الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية.

- سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/26

نهاية الإعلان:2022/11/26

ثانيا : وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- الوظائف المطلوبة: قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وصف الوظيفة:وظائف قيادية

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/25

نهاية الإعلان:2022/11/24

العدد المطلوب: 3

ثالثا: ديوان عام محافظة المنوفية

- الوظيفة المطلوبة: مدير عام التعليم الفنى

الجهة طالبة الإعلان: مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:محافظة المنوفية

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة بمديريات التربية والتعليم من المستويين الأول المتميز والأول بالمحافظات، يختص شاغل هذه الوظيفة بمعاونة مدير المديرية في الإشراف على جميع الأعمال والخدمات التعليمية.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة

المهارات الفنية: يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه الإداري العام لمدير المديرية التعليمية، يشرف شاغل الوظيفة إشرافاً عاما على العاملين فى قطاعه، العمل على تحقيق أهداف المدارس الفنية من تربوية واجتماعية وأهداف المواد الدراسية العلمية والعملية متخذا في ذلك ما يراه من أساليب تربوية يتم الاتفاق عليها.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام فى المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل تربوي عالي أو مؤهل عالي مناسب.

المستندات المطلوبة

تقديم صورتين شخصية، و9 ملفات «أصل و8 صور» كل ملف يحتوى على

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، وتاريخ الميلاد، ومحل الإقامة، والرقم القومي، ورقم الموبايل، والحالة الاجتماعية، والمؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعيين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي .

- بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/23.

نهاية الإعلان:2022/11/23.