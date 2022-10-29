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السيسي يشهد عبر الفيديوكونفرانس افتتاح وتدشين مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»

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محمد عزالدين
10:59 ص | السبت 29 أكتوبر 2022
افتتاح مشروعات مبادرة «ابدأ» عبر الفيديو كونفراس

افتتاح مشروعات مبادرة «ابدأ» عبر الفيديو كونفراس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح وتدشين بعض المشروعات ضمن المبادرة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، عبر الفيديوكونفرانس، وذلك خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبمركز المنارة للمؤتمرات.

100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية

وينظم فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

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بقلم محمد عزالدين