غيوم ورياح في السويس.. واستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت محافظة السويس اليوم، طقسا غائما، مع زيادة شدة الرياح مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، مع توقعات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بانخفاضها إلى 19 درجة مئوية خلال الليل.

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية لمحافظة السويس، قياسات طقس اليوم كالآتي:

سرعة الرياح 21 كم/ ساعة

فرص سقوط الأمطار: 10%

نسبة الرطوبة: 60%

توقعات الأرصاد بسقوط أمطار وانخفاض الحرارة

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم لطقس السويس، ضمن التوقعات لطقس السواحل الشمالية الشرقية، إذ متوقع أن تشهد المحافظة، طقسا غائما معظم الوقت، مع توافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة، ودرجة الحرارة العظمى تصل إلى 28 بينما الصغرى 19.

جاهزية المعدات لشفط مياه الأمطار

من جانبها، تستمر محافظة السويس، في التأكيد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار أو أي تداعيات أخرى للتقلبات الجوية، حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على رؤساء الأحياء بضرروة جاهزية المعدات الخاصة بشفط المياة، والتاكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل كفاءتها، فضلاً على التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لنشر السيارات الخاصة بها بمختلف الأحياء.