رئيس طاقة النواب: الصناعة قاطرة التنمية والرئيس يضعها على رأس الأولويات

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الداعمين للصناعة المصرية منذ توليه المسؤولية من خلال المبادرات وإنشاء المجمعات الصناعية الكبرى.

وقال «عوض الله» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن افتتاح الرئيس أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، خلال الملتقى الدولي الأول للصناعة بحضور عدد كبير للمستثمرين يستهدف توطين الصناعة وإنتاج الصناعات التي يتم استيرادها محليًا وهو ما يحقق مكاسب اقتصادية عديدة.

مصر تبدأ عصر الانطلاق للصناعات الكبرى

وأضاف «عوض الله» أن مصر تبدأ عصر الانطلاق للصناعات الكبرى مثل صناعة البتروكيماويات وإنشاء وتطوير معامل تكرير البترول ما يساعد على زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا، مشيرًا إلى أن مبادرات الرئيس مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد الوطني توفر فرص عمل للشباب، مضيفًا أن مؤسسة «حياة كريمة» تساهم في المبادرة الوطنية بحصة حاكمة بما يضمن مصدر مستدام لتمويل مبادرة حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية.

الصناعة المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية

وجاءت المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، نظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية الموارد، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية فى قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وهي تمثل خطوة داعمة لتوطين الصناعة خاصة الصناعات التي يحتاجها المجتمع.