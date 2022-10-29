حبس 30 عاطلا بتهمة الاتجار في المخدرات ضبطوا خلال حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 30 عاطلا لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث جرى ضبطهم خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع من الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على المضبوطات وإرسالها بعد تحريزها للمعمل الجنائي لفحصها.

حملة لضبط تجار المخدرات بالقليوبية

وكانت أجهزة امن القليوبية قد شنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 30 عاطلا في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

تفاصيل ضبط 30 عاطلا بتهمة تجارة المخدرات

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور، بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة الهيروين والحشيش والبانجو والاستروكس والشادو والآيس وأقراص مخدرة وبودر.

العقوبة القانونية للمتهمين

وأوضح عماد قزامل، محام، أن قانون العقوبات حدد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.