تخصيص عدة شواطئ بالإسكندرية لعرض منتجات الحرف اليدوية مجانا خلال فصل الشتاء

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إطلاق مبادرة لإتاحة بعض الأماكن بشواطئ الإسكندرية بالمجان خلال موسم الشتاء، لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات البسيطة لعرض وبيع منتجات الحرف اليدوية، على أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة بداية من الأسبوع القادم.

تكريم إدارة المصايف بالإسكندرية

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بشاطئ المندرة المجاني، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم صيف 2022، وبحضور اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للأهالي البسطاء في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

وأضاف «الشريف» أن آلاف الأسر البسيطة لديها منتجات متميزة ورائعة تحتاج إلى أماكن لعرض الحرف اليدوية، وشواطئ الإسكندرية مستعدة من الأسبوع القادم لعرض منتجاتهم بالمجان، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.

فتح الشواطئ العامة مجانا

كما أعلن «الشريف» عن فتح الشواطئ العامة بالمجان للتمشية والتريض ولهواة الصيد حتى بداية أبريل القادم، وذلك تماشيا مع خطة الدولة بالاهتمام بصحة المواطنين وممارسة الرياضة، لاستغلال التوقيت الجيد في الشتاء بعيدا عن النوات.