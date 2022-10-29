القبض على شخص لاتهامه باختطاف ترزي وسرقة مبلغ مالي بالإكراه في القاهرة

ألقت الأجزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه باحتجاز آخر ويعمل «ترزي» وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

القبض على شخص استولى على مبلغ مالي

وورد بلاغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، من ترزي مقيم بمحافظة الشرقية، يتهم فيه أحد الأشخاص باستدراجه للشقة محل سكنه بدائرة القسم، بدعوى تصميم ستائر لها، وفور وصوله فوجئ باحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالي أمانة ، واستيلاء المتهم على مبلغ مالي منه تحت تهديد سلاح أبيض «مطواه»، وعلل فعلته بوجود خلافات مالية بين المجني عليه وإحدى السيدات «متواجدة خارج البلاد».

وبعد ذلك، أطلق المتهم سراح المجني عليه، ليتوجه الأخير إلى قسم الشرطة ويحضرر محضر بالواقعة.

اعتراف المتهم بالواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من سالفة الذكر، بسبب خلافات مالية بين الأخيرة والمجنى عليه، لقيام الأخير بتصميم وتركيب ستائر بمحل سكنها، وأنها طالبته برد مبلغ مالي كعربون، وفك الستائر التي ركبها لعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها.

وأرشد المتهم عن مكان إيصالي الأمانة المزيلين بتوقيع المجني عليه وكذلك المبلغ المالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.