تجديد حبس المتهم بترويج أدوية مجهولة المصدر في القاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس شخص 15 يومًا لاتهامه بإنشاء صفحة على «فيس بوك»، والترويج لبيع الأدوية غير المصرح بها بالقاهرة.

وكانت النيابة العامة أمرت فى وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب قيام رجال الشرطة بضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

صفحة تروج بيع أدوية مجهولة المصدر

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، بدأت عندما تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء صفحة على «فيس بوك» والترويج لبيع الأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

21,555 ألف قرص دوائي وهاتف محمول

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، كما عثر بحوزته على 21,555 ألف قرص دوائي وهاتف محمول و مبلغ مالي، كما اعترف بإنشائه الصفحة بقصد ترويج الأدوية المهربة جمركياً والتصرف فيها بالبيع لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ووجهت له النيابة تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.