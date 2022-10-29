ضبط 12 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي في حملات خلال 24 ساعة

أسفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2019 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11927 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 220 قضية في عدة مجالات أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 91 قضية متنوعة أبرزها: تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، ومحلات بدون ترخيص.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضيتين، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضيتين.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 187 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1434 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام: ضبط 19 قضية.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: جرى ضبط 3 قضايا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.