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ضبط 1983 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

كتب:

محمد بركات
12:35 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
عداد كهرباء

عداد كهرباء

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

سرقة كهرباء

وأسفرت جهودها عن ضبط (1983) قضية متنوعة، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12729) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (220) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (123) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات.هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات