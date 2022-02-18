ضبط 13 ألف قضية سرقة كهرباء و12 ألف عبوة ملح دون ترخيص

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم «الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

ضبط 1380 قضية تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط 1380 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط 10 أطنان ملح طعام خشن يحتوي على شوائب وأتربة وغير مكرر مما يستخدم في التعبئة، 500 كيلو جرام من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات القياسية داخل أجولة، 12000 عبوة ملح طعام بإجمالي وزن 3 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتهمة تجميع كميات من ملح الطعام من ملح الخام والذي يحتوي على شوائب وأتربة وغير مكرر وتعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 6070 عبوة من الأدوية أنواع مختلف مجهولة المصدر ودون فواتير أو مستندات، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للأدوية دون ترخيص كائن بدائرة قسم أول المنتزه، بتهمة الاتجار بالأدوية مجهولة المصدر وحيازة وتخزين كميات منها دون مستندات أو فواتير.

وشنّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات في الدقهلية والفيوم، وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا، بمضبوطات بلغت 127 طن أعلاف، 1850 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية، 1050 عبوة أدوية بيطرية دون ترخيص وغير مسجلة بالجهات المختصة.

كما جرى ضبط 3 قضايا مخزن مواد غذائية، مصنع مخللات، مخزن منظفات، بمضبوطات بلغت 5٫150 طن مواد غذائية دون ترخيص ودون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، 3600 كرتونة منظفات ومطهرات بدون ترخيص، وضبط 83 قضية تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديريتي أمن الجيزة والقليوبية، وضبط 10 قضايا متنوعة لمخالفات المنشأت الصناعية دون ترخيص، وعدم وجود سجل الحالة البيئية، التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة، عدم توفير صاحب المنشأة مهمات الوقاية للعاملين، عدم وجود شهادات صحية للعاملين بنطاق مديرية أمن الفيوم، وضبط 37 قضية صرف مياه على النيل، إلقاء مخلفات بنطاق مديرية أمن الفيوم.

ضبط 14090 قضية سرقة تيار كهربائي

أسفرت جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 4104 قضية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 14090 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 217 قضية في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 175 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، ومحلات بدون ترخيص، وضبط 1407 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 1484 مخالفة مرورية متنوعة

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا في مجال التهريب، و39 قضية في مجال الأمن العام، و1484 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و289 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.