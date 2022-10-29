القبض على تشكيل عصابي للنصب على أصحاب المحلات بالقاهرة: خدعة «المحفظة البنكية»

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المحال التجارية.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل، كائن بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص لمحاولة النصب عليه.

عصابة تنصب على أصحاب المحال بالقاهرة

بالانتقال والفحص وبسؤال المُبلغ قرر بأنه تعرض لواقعة نصب من خلال استقباله رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد تحويل مبلغ مالي على محفظته الإلكترونية، وحضور أحد الأشخاص والادعاء بأن المبلغ المالي محول لشخصه، واستولى على المبلغ ودفع العمولة وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل أى مبالغ مالية على حسابه بالمحفظة الإلكترونية.

تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية

وبتاريخ لاحق استقبل رسالة نصية أخرى من ذات الرقم تفيد تحويل مبلغ مالي على محفظته الإلكترونية، وحضور شخصين ادعيا بأن المبلغ محول لأحدهما، ورغبا فى استلام المبلغ ودفع العمولة فقام بالإمساك بهما والإبلاغ عنهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وتبين أنهما شقيقان، مقيما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، مبلغ مالي، هاتفي محمول المستخدمان في عملية النصب.

3 وقائع للنصب على المواطنين

بمواجهتهما بأقوال المُبلغ اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في النصب على المحال التجارية، وارتكابهما 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية