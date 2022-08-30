القبض على أكبر عصابة نصب بالمنيا.. تسببت في خسائر فادحة لعملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 أشخاص بالمنيا؛ لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم؛ للاستيلاء على أموالهم.

نصب واحتيال على المواطنين

وذكر بيان لوزارة الداخلية، صدر اليوم الثلاثاء، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بكونهم موظفي خدمة عملاء البنوك، على خلاف الحقيقة، وتمكنهم من إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، أو عن طريق شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة بأسماء أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الجرائم، متخذين من نطاق محافظة المنيا مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

القبض على المتهمين

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن العام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم «3 هواتف محمولة من حصيلة نشاطهم الإجرامى حيث يلجأ المتهمين لشراء هواتف محمولة جديدة من مواقع التسوق الإلكتروني بأموال المجنى عليهم على أن يتم بيعها عقب ذلك والاستيلاء على قيمتها و مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، و8 هواتف محمولة، و4 شرائح هاتف محمول».

كما عثر بحوزة المتهمين على عدد من المحافظ المالية المستخدمة في الاستيلاء على أموال المجني عليهم، وعدد من مواقع التسوق الإلكترونية المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات الشراء عليها، كما أضافت التحريات بأنهم وراء ارتكاب 7 وقائع أخر،ى وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.