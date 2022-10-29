الأوقاف: إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل على المسابقة العالمية للقرآن الـ 29

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم، بأعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وأعلن إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل، على المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم، التي تنطلق فبراير 2023.

المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم

وقال الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة لا تدخر وسعًا في العناية بالقرآن الكريم وأهله، مشيرا إلى أن إطلاق اسم المشايخ على نسخ المسابقة، سنة حسنة لنربط الحاضر بالماضي ولنستعيد أعلام دولة التلاوة ممن سبقوا، ولنحيي معًا دولة التلاوة في العصر الحاضر.

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم، قررت الوزارة أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز أي فرع من فروع المسابقة مائة ألف جنيه، مع رفع إجمالي جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه، على النحو التالي:

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا.

الجائزة الأولى 250 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

الفرع الثاني: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا.

- الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 100 ألف جنيه.

الفرع السادس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع الثامن: المحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة ستطلق مجالس الإقراء على كبار القراء بالمساجد قريبًا، وأن قراء القرآن الكريم المعتمدين سيحاضرون في مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

حضر الاجتماع الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، والشيخ يوسف حلاوة، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والشيخ محمود الخشت، والشيخ طه النعماني، والشيخ السيد الغيطاني، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ أحمد أبو فيوض، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة.