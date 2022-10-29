أمين عام جامعة الدول العربية يناقش مع وزير خارجية الكويت أهم قضايا قمة الجزائر

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر إقامته في العاصمة الجزائرية، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية الكويت، قبل انعقاد القمة العربية الـ 31 في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن «أبو الغيط» حرص على تقديم التهنئة مُجدداً للوزير الكويتي على اختياره للمنصب، مُشيداً بخبرته الدبلوماسية الطويلة، ومُتمنياً له التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح «رشدي» أن اللقاء ركز على مُجريات القمة العربية، التي تُعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء، إذ اتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف.