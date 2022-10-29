بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية أبو الجود التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية أبو الجود، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من مختار محمد عبد الفتاح، 34 عاما، مقيم بكفر الدوار، بكدمات، ومنار محمد عبد الفتاح، 45 عاما، مقيم بكفر الدوار، بكدمات وسحجات، ومعتصم محمد محمود، 9 سنوات، بجروح وسحجات وكدمات، ومصعب أحمد الشافعي، 38 عاما، مقيم بأبو حمص، بكدمات وسحجات، ومنال عبدالفتاح غريب، 30 عاما، مقيم بكفر الدوار، بكدمات وسحجات، ووجيه منصور أبو سعد، 18 عاما، مقيم بكفر الدوار، بجرح بالرأس، ومجدي محمد علي، 6 سنوات، مقيم بكفر الدوار، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.