قانونا الإعاقة والتصالح يتصدران جلسة تنسيقية شباب الأحزاب بالغربية ضمن «الحوار الوطني»

التقى النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع كبار عائلات قرية دهتورة التابعة لمحافظة الغربية، ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعريف المواطنين بـ «الحوار الوطني» ومحاوره.

الحوار الوطني لجميع المصريين

وأكد «القط»، أن الحوار الوطني لجميع المصريين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن التنسيقية حريصة على التواجد في كل مكان، لسماع آراء المواطنين ونقل مطالبهم للجان الحوار الوطني.

وطرح الحضور استفسارات حول قانون الإعاقة وقانون الإدارة المحلية وقانون التصالح، ودارت نقاشات حول المبادرة الرئيسية «حياة كريمة» وأولوياتها والمشروعات التي تقوم بتنفيذها في قرية دهتورة والقرى المجاورة، كما تحدث الحضور عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع المصري بصفة عامة والفلاحين بصفة خاصة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفي ختام اللقاء، طالب الأهالي أن تكون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دائمة التواجد مع المواطنين، كونها تعمل على توضيح الحقائق بصدق وبساطة وتؤثر إيجابيا في حياة المواطنين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.