أعضاء «الحوار الوطني» يشاركون في جلسات المعرض الدولي الأول للصناعة

أعلنت إدارة الحوار الوطني، مشاركة أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين ورئيس وأعضاء الأمانة الفنية، بجلسات اليوم الافتتاحي لفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الاتحاد، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء مع مشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمصنعيين.

لجان الحوار الوطني

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى تقسيم الحوار الوطني، إلى ثلاث محاور رئيسة وهي (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

الحوار الوطني

وانطلق الحوار الوطني، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، لجلوس الأحزاب والقوى السياسية على مائدة حوار، وهي الدعوة التي رحبت بها القوى والأحزاب المختلفة.

وانطلقت أولى فعاليات الجلسات التحضيرية للحوار الوطني في مصر، في 5 يوليو الماضي، وسط ترحيب شعبي وسياسي، لتستمر الجلسات التحضيرية حتى وصلت إلى 11 اجتماعا تحضيريا، تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري، كما انتهى المجلس إلى تقسيم كل محور إلى عدة لجان.