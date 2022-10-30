اعترافات المتهمين بخطف طفل بالإسكندرية: «كنا هناخد الفلوس ونرجعه لأهله»

«اتفقنا إحنا الأربعة إننا ناخد الموبايل منه ونتصل بأبوه ونطلب فدية كبيرة، وكنا هنسيبه أول ما ناخد الفلوس على طول من أبوه، لكن الشرطة كانت أسرع وقبضت علينا كلنا»، بهذه الكلمات اعترف أحد المتهمين الأربعة بخطف طفل في الإسكندرية خلال جلسة جديدة كانت أمام جهات التحقيق، بعد قرار النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهمين بخطف طفل

وأمام جهات التحقيق، حكى أحد المتهمين الأربعة تفاصيل واقعة خطف الطفل الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، قائلا: «كنا مراقبين الطفل ولحد ما بقى لوحده، استدرجناه واحدة واحدة لحد ما ركب معانا العربية، وطلعناه الشقة كنا مأجرينها من فترة في منطقة الدخيلة»، موضحاً أن كل فرد من الأربعة كان له دور في واقعة الخطف تم التنسيق بينهم مسبقاً، سواء قيادة السيارة أو تأجير الشقة أو استدراج الطفل.

طلب فدية من الأب

أما عن طلب الفدية، فقال أحد المتهمين أثناء التحقيق معه: «طلبنا فدية كبيرة من الأب، بعد ما طلعنا رقمه من موبايل الطفل واتصلنا عليه، ومكناش متخيلين للحظة إنه مش هيدفع وهيروح يبلغ الشرطة، ولما قوات الأمن مسكتنا كنا موجودين في شقة الدخيلة ومعانا الطفل».

وكانت النيابة العامة قد أمرت أول أمس بحبس الـ 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خطف أحد الأطفال واحتجازه داخل شقة سكنية وطلب فدية من والده في محافظة الإسكندرية، بعدما نجحت أجهزة الأمن في تحريره من قبضة الخاطفين.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين

وعن العقوبة المتوقعة على الـ 4 متهمين بخطف طفل في الإسكندرية، يقول المحامي محمود الدسوقي، إن عقوبة خطف الأطفال وفقاً للقانون المصري تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وفي حالة إذا كان الخطف هدفه طلب فدية فإن العقوبة لن تقل عن السجن المشدد لمدة 15 عاما ولن تزيد عن 20 عاما.