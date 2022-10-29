تجديد حبس عاطل متهم بالنصب على طلاب الجامعات بـ«السوشيال ميديا»

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتجديد حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات للمرة الثانية؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة، بعد أن انتحل صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات، والتحصل منهم على مبالغ مالية، بعد سماع اعترافاته الكاملة خلال جلسة التحقيق أمس.

اعترافات المتهم

وورد في اعترافات المتهم أمام النيابة العامة في جلسة تحقيق جديدة، أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، بل ارتكب ما يقرب من 11 واقعة أخرى، مضيفا أنه دشن صفحة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وانتحل صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة.

وأوضح المتهم في اعترافاته، أنه أوهم ضحاياه من الطلاب، بإمكانية تحصيل جزء من مصاريف تلك الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، والحصول منهم على المبالغ المالية، مما مكنه من النصب عليهم وعلى العديد غيرهم، لذلك كلفت النيابة رجال المباحث، بسرعة التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول «بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي المذكور»، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات للمرة الأولى.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أكد محمد جمال المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المادة 336 من قانون العقوبات المنصوص عليها، نصت على أن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين طبقا لقانون العقوبات.