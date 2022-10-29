إنشاء مركز للتحكم الآلي في شبكة كهرباء شرم الشيخ قبل قمة المناخ

أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتجهيزات التي جرت في قطاع الكهرباء بمدينة شرم الشيخ في إطار الاستعداد لقمة المناخ، وقال في تصريح خاص، إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء نجحت في إنجاز الأعمال في وقت قياسي وطبقا للشروط والضوابط العالمية التي تتناسب مع إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

وتابع أنه أجرى جولة تفقدية اليوم السبت يرافقه المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير مبنى هندسة كهرباء شرم الشيخ.

تطوير مبنى هندسة كهرباء شرم الشيخ بالكامل في وقت قياسي

عرض المهندس سامي أبو وردة تجهيزات شركة القناة لتوزيع الكهرباء لقمة المناخ التي تنطلق خلال أيام، وقال إنه جرى تطوير مبنى هندسة كهرباء شرم الشيخ بالكامل في وقت قياسي، وجرى إقامة أول محطة شحن للسيارات الكهربائية بمبنى هندسة الكهرباء والتي قامت الشركة بإنشائها لخدمة مدينة شرم الشيخ.

وأكد أبو وردة، خلال زيارة المحافظ، أنه جرى إقامة مركز التحكم الآلي والذي يعد من أحدث المراكز على مستوى العالم، حيث يُعد هذا المركز بمثابة غرفة تحكم في شبكة كهرباء شرم الشيخ سواء شبكة المتوسط والمنخفض، موضحاً أن المركز يحدد مكان العطل إليكترونيا في ثوانٍ معدودة، ليتم إرسال فرق الإصلاح في وقت وزمن قياسي.

خدمة ذوي الهمم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه جرى إقامة مركز خدمة خاص بذوي الهمم والذي أعد خصيصا لخدمتهم دون تحملهم أي مشقة، بالإضافة إلى مركز لخدمة المستثمرين والذي جرى إنشاؤه وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية والأجهزة الحديثة.

وأضاف أنه جرى إقامة المنطقة الذكية والتي أنشئت لخدمة المواطنين دون أي تدخل بشري، ومركز خدمة العملاء والذي تم تجهيزه بأحدث الأثاثات والأجهزة الكهربائية والتكنولوجيا العالمية، مشيرا إلى أنه جرى توفير أتوبيسات تعمل بالكهرباء للشركة في إطار تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.