«التضامن»: توفير دعم نقدي لـ5 ملايين أسرة بقيمة 28 مليار جنيه

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وبإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، إذ تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه جرى تنفيذ 20,856 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 712 مليونا و993 ألفا و551 جنيها في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، والأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، ومدينة الغردقة، ومعا، وحدائق أكتوبر، وجزيرة الوراق، والسكة الحديد، وقرية الديسمي، وأرض الخيالة، وجار تنفيذ 768 وحدة.

1.1 مليار جنيه تكلفة سكن كريم والمرحلة التمهيدية من حياة كريمة

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة 1.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة التمهيدية 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبا.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر بلغ 906,000 مشروع بإجمالي رأس مال 2,8 مليار جنيه مصري، علما بأن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

أوضحت التضامن، أنه تم دعم 42 ألف صياد صغار الصيادين عن طريق مدهم بشباك وبدل صيد، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحديث مراكب الصيد الصغيرة، كما جرى دفع أقساط التأمينات الاجتماعية لمدة 4 سنوات تقريبا لصيادي شمال سيناء تعويضا عن خسائرهم بسبب توقف نشاطهم لبعض الوقت جراء العمليات الإرهابية.

وأشارت إلى أنه جرى توزيع 500 نول وخامات التشغيل لـ500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي بالمرحلة الأولى.

مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

وأطلقت التضامن، مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، التي تستهدف توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددا في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء والصيد والزراعة وإدارة المخلفات والحرف اليدوية والمهنية، وغيرها، ويجري التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ570 مليون جنيه.