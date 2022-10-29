اتحاد العمال: دعم السيسي المستمر للصناعة سيعمل على تحقيق العديد من المكاسب

قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وافتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، خطوة في غاية الأهمية للعمل على تطوير وتوطين الصناعة وإنتاج الصناعات التي يتم استيرادها محليًا.

المعرض الدولي الأول للصناعة

وأكد جبران أن هذا الملتقى والمعرض جاء في وقت مناسب لطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التي تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة، مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، استصلاح الأراضي «مشروع توشكى والدلتا الجديدة»، محطات التحلية، المدن الجديدة وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية، وفتح سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة.

تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس السيسي وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الصناعي، سيعمل على تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني، والتقليل من فاتورة الاستيراد للدولة المصرية، كما أنه يزيد من القدرة الإنتاجية الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة.