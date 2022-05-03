مجمع اللغة العربية يستضيف نخبة من المفكرين في مؤتمره السنوي.. 9 مايو

يستضيف مجمع اللغة العربية بالقاهرة نخبة من المفكرين والمبدعين والشعراء في مؤتمره السنوي، الدورة الثمانية والثمانين، يوم الإثنين 9 مايو المقبل، حيث يستضيف المؤتمر المستشار عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور محمد المنسي قنديل، والدكتور محمد المخزنجي، والكاتب إبراهيم عبد المجيد، والدكتورة ريم بسيوني، والكاتبة مها البدري.

تفاصيل مؤتمر المبدعين

يأتي مؤتمر مجمع اللغة العربية هذا العام بعنوان «تعريب العلوم: التجارب، والمشكلات، والحلول»، ويسعى المؤتمر إلى عقد جلسات حوارية للخروج بنتائج علمية ملموسة، من خلال ندوة «المبدعون والعربية»، والمائدة المستديرة «تجربة تعريب العلوم وتدريسها باللغة العربية: الرأي والرأي الآخر»، وندوة بعنوان «تجارب في تعريب العلوم الإنسانية والأساسية والتطبيقية»، ويشارك في الندوتين والمائدة المستديرة عدد من المبدعين والشعراء، وبعض أعضاء المجمع وخبرائه.

محاضرة بعنوان طُرق وضع المصطلحات العلمية عند العرب

ويضم المؤتمر عددا من المحاضرات العلمية القيمة، منها: «طُرق وضع المصطلحات العلمية عند العرب»، للدكتور محمد حسن عبد العزيز، عضو المجمع، و«تجارب في تعريب العلوم في الشابكة - الإنترنت»، للدكتور عائض الردادي عضو المجمع المراسل من السعودية، و«تجارب التعريب في أفق المشروع القومي»، للدكتور حسن بشير عضو مؤتمر المجمع من السودان، و«تأملات في قضايا اللغة والتعريب»، للدكتور أحمد شحلان، عضو المجمع المراسل من المغرب، و«خبراتي في الترجمة: مشكلات وحلول»، للدكتور محمد حمدي إبراهيم، الخبير بالمجمع.

ويناقش مؤتمر المجمع في جلساته المغلقة طوائف من المصطلحات العلمية واللغوية والأدبية في الطب، والهندسة، والأدب، والرياضيات، واللهجات والبحوث اللغوية، والحاسبات، والألفاظ والأساليب، والنفط، والشريعة، وعلوم الأحياء والزراعة، والجيولوجيا، والإعلام، والأنثروبولوچيا، والتربية وعلم النفس، وعلوم البيئة، والجغرافيا، والكيمياء والصيدلة، والتاريخ والآثار، والفيزياء، والفلسفة، وألفاظ الحضارة.

ويختتم المؤتمر جدول أعماله يوم الخميس 19 مايو 2022م، بعدد من القرارات والتوصيات، وتقرير ختامي عن أعماله يقدمه الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور، وكلمة أحد الأساتذة من أعضاء المؤتمر من غير المصريين، ثم كلمة الختام للدكتور صلاح فضل رئيس المجمع.