إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بسبب تناول وجبة فراخ مشوية بقنا

استقبل مستشفى فرشوط المركزي، اليوم السبت، 6 مصابين يعانون اضطرابات معدية، وإعياء شديدًا، واشتباهًا في تسمم غذائي من بينهم 4 طلاب، يقيمون ببندر فرشوط.

إصابة 6 أشخاص من بينهم 4 طلاب بمركز فرشوط

وكان اللواء ايهاب طه ، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد إصابة 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال بمركز فرشوط، بحالة إعياء شديد، وكشفت التحريات الأولية أن المصابين تناولوا وجبة غذائية «فراخ مشوية» بمنزلهم في مركز فرشوط.

وجرى تحديد أسماء المصابين وهم: سارة أبوالحسن أحمد، 14 عاماً، وحسين أبوالحسن، 13 عاماً وتيسير ياسر، 17 عاماً ونجوى بلال، 38 عاماً ونورا ياسر، 13 عاماً وأبوالحسن أحمد يبلغ من العمر 43 عاماً.

نقل المصابين لمستشفى فرشوط المركزي

جرى نقل المصابين لمستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.