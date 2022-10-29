«مياه الجيزة»: كسر مفاجئ في أحد خطوط منطقة أبوالنمرس يؤدي لانقطاع الخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «مدينة أبوالنمرس، وقرى ترسا وشبرامنت وزاوية أبو مسلم»

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه، لحدوث كسر مفاجئ بخط 800 مم مياه بشارع أحمد بدوي بأبوالنمرس.

وأوضحت الشركة، أنه جار حاليًا، الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، مشيرة إلى دفعها بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.