انقطاع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات.. تعرف على المناطق والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات مطروح والفيوم والجيزة انقطاع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها اليوم.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب قطر 9 بوصة بمنطقة خور البيضة طريق جبلة بمركز سنورس وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعا.

مدة وأماكن انقطاع المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع انقطاع المياه عن مناطق بطريق مصر إسكندرية الصحراوي لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح الغد.

سبب انقطاع المياه بالمناطق المتأثرة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إن سبب انقطاع المياه تنفيذ أعمال مشروع المونوريل، والمتعارضة مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.

وأعلنت الشركة في مطروح عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عزبة كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «الملاحة قبلي» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.