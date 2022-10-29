رئيس «الصناعات الكيماوية»: القيادة السياسية تهتم بالصناعة بشكل غير مسبوق

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من كبار المصنعين، جاء للاحتفال بالعيد المئوي لاتحاد الصناعات، أو لإطلاق مبادرة «ابدأ»، عكست مدى اهتمام الدولة والرئيس بالصناعة خلال المرحلة المقبلة، ما سيعطيها دفعه قوية، لأن الصناعة قاطرة التنمية في أي دولة.

الجبلي: تدشين 64 مشروعا ضمن مبادرة ابدأ

أضاف «الجبلي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد تدشين 64 مشروعا ضمن مبادرة تطوير الصناعة ابدأ، وعرض منها البعض عبر الفيديو كونفرانس، «كلها صناعات متنوعة».

الجبلي: مفيش تركيز على صناعة معينة

واستطرد أن الرئيس السيسي، شهد تدشين مشروعات متنوعة، كالمشروعات الهندسية والصناعات الخاصة بمواد البناء، وأخرى خاصة بالصناعات الكيماوية، «ودي الميزة في الموضوع، ومفيش تركيز على صناعة معينة، وده المهم».

وأوضح أن أهم ما تعلمه المجال الصناعي في مصر، سواء بسبب جائحة كورونا أو الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، سلاسل الإمداد، «الرئيس عايزنا ننتج كل ما يمكن إنتاجه داخل جمهورية مصر العربية»، وأكد ضرورة تغطية كل احتياجات السوق المصري بالمقام الأول.

وتابع أن قرار مرونة الدولار أمام الجنيه، كان قرارا منتظرا لأنه سيحدث انفراجة في كثير من الأمور، من استيراد الخامات ومسلتزمات الإنتاج وقطع الغيار، وهيعطي الثقة للمستثمرين الحاليين، بأنهم ييجوا مصر، لأن مصر باتت جاذبة للمستثمرين.