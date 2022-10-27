عمرو عبد العزيز يروج لمسرحية «أنستونا» لـ دنيا سمير غانم

روج الفنان عمرو عبد العزيز، لمسرحية أنستونا، بطولة الفنانة دينا سمير غانم، في أولى تجاربها المسرحية، بعد مسيرة فنية امتدت لسنواتٍ على مستوى السينما والتليفزيون.

عمرو عبد العزيز يروج لمسرحية أنستونا

نشر عمرو عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بوستر مسرحية «أنستونا»، مُعلقًا عليها بقوله: «مسرحية أنستونا على مسرح أوبرا هاوس جامعة مصر 6 أكتوبر أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 8 مساءً.. يالا تعالوا تشرفونا وتأنسونا».

انطلاق العرض المسرحي أنستونا

وانطلق العرض المسرحي «أنستونا»، مساء الخميس الماضي، على مسرح أوبرا هاوس جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر، وهو أولى تجارب الفنانة دنيا سمير غانم المسرحية، ويشاركها البطولة، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.

نجاح عمرو عبد العزيز في مسلسل «طير بينا ياقلبي»

وفي سياق أخر حقق عمرو عبد العزيز نجاح كبير، من خلال مشاركته في مسلسل «طير بينا ياقلبي»، الذي يعرض حاليا علي شاشة قناة «أون»، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي تنشئ عائلة ثرية مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.