الأمم المتحدة تتواصل مع روسيا بعد تعليق مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب

أفادت وكالة أنباء رويترز، بأن الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات الروسية بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو علقت مشاركتها في اتفاق استئناف صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود.

تعريض مبادرة حبوب البحر الأسود للخطر

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «من الضروري أن تمتنع جميع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض مبادرة حبوب البحر الأسود للخطر، وهي جهد إنساني حاسم له تأثير إيجابي واضح على وصول الغذاء لملايين الأشخاص حول العالم».

موسكو تعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أن موسكو علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وجرى توقيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يوليو الماضي بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا.