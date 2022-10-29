نصائح مالية للأسرة.. «الجمعيات متزيدش عن سنة والتسوق بحساب»

قال محمد البسيوني، مقدم محتوى وخبير اقتصادي، إن العديد من الأسر تلجأ لنظام الجمعيات المالية بالتعاون مع الأصدقاء والجيران، وأصبح بعد ذلك من خلال تطبيقات إلكترونية، ورغم ذلك يجب أن تكون الجمعيات لها مدة زمنية معينة يجب تقليلها لأنه في حال زيادتها في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم العالمي وانخفاض القوة الشرائية للعملة تصبح قيمتها أقل بعد عامين وثلاثة أعوام، ناصحا بأن تكون الجمعية في مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد.

كروت المشتريات

وأوضح «البسيوني» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»، أن هناك كروت المشتريات التي تصدر عن البنوك وترتبط بضمان المرتب الشهري أو وديعة بنكية، ولكن الشركات تستغل الاستهلاك التفاخري من خلال التقسيط لمنتجات غير ضرورية بفائدة مرتفعة للغاية، وفي حال عدم السداد يتحول الموضوع إلى دعوى قضائية.

استخدام البطاقات البنكية

وأشار محمد البسيوني إلى أن استخدام البطاقات البنكية يجب أن يكون بحساب وتخطيط مسبق وأن يكون الدفع في إطار ما نملكه شهريا، لافتا إلى أن التسوق في سلاسل السوبر ماركت لابد أن يكون بتخطيط وحساب أيضا.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات هن، سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، إلى جانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.