أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 30-10-2022 في مصر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 30-10-2022، بمختلف الأسواق المحلية، ويهتم الكثير من المواطنين خلال الوقت الراهن، بمعرفة أسعار الدواجن بمشتقاتها.

وتستعرض «الوطن» اليوم، أسعار الفراخ البيضاء في المحلات والأسواق المختلفة، ومشتقاتها كما يلي، وفق تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية:

أسعار الفراخ البيضاء

قال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الفراخ البيضاء شهدت حالة من الاستقرار اليوم، ووصلت داخل المزرعة وصلت إلى 33 جنيها، بينما بلغ السعر الاسترشادي 38 جنيها للمستهلك.

وأضاف أن سعر الفراخ البيضاء من المزرعة 33 جنيها، بينما تصل إلى المحلات التجارية، وتباع للمستهلك بـ38 جنيها، مضيفًا أن سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي، وصل نحو 48 جنيها بالمزرعة، بينما يباع للمستهلك بسعر 50 إلى 52 جنيها، حسب المنطقة وتكلفة النقل.

بينما وصل سعر الفراخ الساسو بالمزرعة 42 جنيها، ويباع للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الدواجن في المحلات التجارية

أما المواقع الإلكترونية للمحلات التجارية، جاءت أسعار مشتقات الدواجن كالآتي:

- وتراوح سعر الفرخة المعبأة وزن يتراوح 7500 إلى 1300 جرام، ويتراوح سعرها بين 80 إلى 130 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الأوراك بين 40 إلى 60 جنيهًا.

- سعر كيلو الأوراك المخلية تراوح بين 60 و65 جنيهًا.

- سعر كيلو الهياكل تراوح بين 15 و18 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 40 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 33 إلى 90 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 60 70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه بين 120 و140 جنيهًا.

- سعر كيلو شيش البانية بين 100 و110 جنيهات.

- سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 57 إلى 68 جنيهًا.