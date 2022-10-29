أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 29-10-2022 في مصر

حافظت أسعار الفراخ البيضاء على أسعارها دون تغيير في الأسواق، حيث يترقب الناس ماذا سيحدث للدواجن في ظل تحرك أسعار الأعلاف أمس.

وشهدت أسعار الفراخ اليوم السبت، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، استقرارًا في عدد من الأسواق المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء

وتستعرض «الوطن» اليوم السبت، أسعار الفراخ البيضاء في المحلات والأسواق المختلفة ومشتقاتها كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم السبت 29-10-2022

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 37 و39 جنيهًا.

تراوح سعر الفراخ الساسو بين 44 و48 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم بين 52 و54 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الدواجن الأمهات بين 26 و29 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم السبت 29-10-2022

- بلغ سعر كيلو الأوراك بين 40 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و30 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 و42 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 45 و50 جنيهًا.

- سعر كيلو شيش البانية بين 100 و110 جنيهات.

- سعر كيلو الأوراك المخلية تراوح بين 60 و65 جنيهًا.

- سعر كيلو الهياكل تراوح بين 15 و18 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 45 و55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت من النوع الأبيض البالغ عمر يوم بين 3 و4 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت الساسو من عمر 4 إلى 5 أيام بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم بين 5 و6 جنيهات.

أسعار البط اليوم

تراوح سعر لحم البط المسكوفي اليوم بين 46 و50 جنيهًا.

تراوح سعر البط البلدي اليوم بين 60 و64 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم بين 37 و40 جنيهًا.