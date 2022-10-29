أماكن سياحية بأسعار رخيصة في الأقصر.. «لو عايز تتفسح»

مع بدء الموسم السياحي الشتوي، يتساءل الكثير من المواطنين عن عن أسعار الرحلات السياحية في الأقصر، وتكلفتها زهيدة الثمن، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

«توجد في الأقصر أماكن للفسح بأسعار مخفضة، فيمكن للفرد الواحد أن يقضي فسحة جميلة بحوالي 500 جنيه»، بحسب محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في حديثه ل«الوطن».

وأوضح «عثمان»، أنه هناك العديد من المعابد والمتاحف التي يمكن زيارتها، وأسعارها رخيصة، فيما يلي أبرزها ومواعيد دخولها:

معبد الكرنك

سعر تذكرته 40 جنيهًا للمواطن المصري و20 جنيهًا للطالب، والتذكرة شاملة زيارة طريق الكباش.

معبد الأقصر

سعر التذكرة 40 جنيها للمواطن مصري، و20 جنيهًا للطالب، وهي شاملة زيارة طريق الكباش أيضًا.

الدير البحري «حتشبسوت»

سعر التذكرة 40 جنيهًا للمواطن للمصري و20 جنيهًا للطالب.

معبد هابو

سعر التذكرة 20 جنيهًا للمواطن المصري و10 جنيهات للطالب.

معبد الرامسيوم

سعر التذكرة 20 جنيهًا للمواطن المصري و10 جنيهات للطالب.

معبد دير المدينة

سعر التذكرة 10 جنيهات للمواطن المصري و5 جنيهات للطالب.

وادي الملكات

سعر التذكرة 30 جنيهًا للمواطن المصري و10 جنيهات للطالب.

وادي الملوك

سعر التذكرة 60 جنيها للمواطن المصري و30 جنيهًا للطالب.

مقبرة توت عنخ آمون

سعر التذكرة 40 جنيهًا للمواطن المصري، و20 جنيهًا للطالب.

مقبرة سيتي الأول

سعر التذكرة 500 للمواطن المصري 250 جنيهًا للطالب.

مقبرة رمسيس السادس

سعر التذكرة 30 جنيهًا للمواطن المصري، و10 جنيهات للطالب.

معبد إسنا

سعر التذكرة 10 جنيهات للمواطن المصري، 5 جنيهات للطالب.

متحفا الأقصر والتحنيط

سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للمصريين.

وأكد «عثمان» أن المزارات الأثرية تفتح من السادسة صباحًا وحتى الخامسة مساء يوميًا، للزوار.

وبخلاف زيارة المتاحف والمعابد، يمكن التجول في السوق السياحية والتمتع برؤية التحف والتماثيل الفرعونية التي تبرز براعة الفنان الأقصري في فن النحت، وكذلك التجول في الممشى السياحي، الذي يمتاز بوجوده على امتداد نيل الأقصر بالإضافة إلى وجود أماكن مخصصة للجلوس، وأماكن لممارسة «رياضة الإسكيت» بعيدًا عن السيارات، ومن أعلى نجد كورنيش النيل فى الأقصر، والتقاط الصور التذكارية بسعر 5 جنيهات للصورة، بالإضافة إلى التجول في شوارع الأقصر عن طريق استقلال عربة الحنطور بتكلفة 50 جنيهًا.

جزيرة الموز والمعدية النهرية

وتابع «عثمان» أنه يمكن للشخص الاستمتاع بالنزهة نيلية عبر المعدية النهرية، ويمكن استقلالها من الشرق إلى الغرب لمدة ربع ساعة بتكلفة رمزية جنيه واحد، أو استقلال مركب شراعي خاص لمشاهدة الغروب لمدة ساعة بتكلفة تتراوح من 100 إلى 150 جنيهًا.

وفي غرب الأقصر، يمكن زيارة جزيرة الموز، ويمكن الذهاب إليها عبر استقلال لانش سياحي، وسعر تذكرة دخولها 15 جنيهًا، وقضاء اليوم كاملًا والاستمتاع بمشاهدة القرود والتماسيح والثعالب وأشجار الموز الكثيفة، وكذلك شرب شاي الكانون»، وأكل ثمار الموز والاستمتاع بالطبيعة الريفية وتناول خبز العيش الشمسي.

ومن أحدث الأماكن الترفيهية في الأقصر، «شارع مصر» في منطقة العوامية، ويحتوي على العديد من عربات «فود تراك» بأسعار رخيصة، وكذلك عربات المشروبات، وهناك أماكن ترفيهية مخصصة للأطفال مثل «الندى لاند» وهي مدينة ترفيهية تضم الكثير من الألعاب المناسبة للصغار والكبار، بالإضافة إلى وجود سينما ومطعم وكافتيريا وأكوا بارك.

وبحسب رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، يمكن للمواطنين زيارة أقدم مسجد في الأقصر، وهو مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري الذي يقع في قلب معبد الأقصر، وأمامه ساحة كبيرة يمكنك الجلوس فيها وتناول المشروبات ومشاهدة أسراب الحمام.