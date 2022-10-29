10 آلاف مستفيد من «ستر وعافية 2» بالقليوبية.. مساعدات وكرنفال للأطفال

وجّه مواطنو قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية الشكر لمؤسسات وجمعيات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على تنظيم قافلة «ستر وعافية 2» التى شهدها مركز شباب قرية كفر شبين وشارك فيها 2000 متطوع وتنفيذى و13 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى استهدفت 10 آلاف مستفيد من خلال حزمة متنوعة من المبادرات الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد الأهالى أن قافلة «ستر وعافية 2» تضمنت توزيع سلع غذائية ولحوم مجمدة ومستلزمات مدرسية ومعرض ملابس ومبادرات صحية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها بشكل مجانى للأسر الأولى بالرعاية ومبادرات توعوية لرفع الوعى عند الأسر الأولى بالرعاية فى بعض القضايا منها التوعية للوقاية ضد أمراض سرطان الثدى والصحة الإنجابية وذوى الاحتياجات الخاصة وكرنفال للأطفال من فقرات ومسرح للعرائس بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

«عباس»: وزعت سلعا بالمجان

وقال محمد عباس من الأهالى إن القرية كانت فى حاجة لهذه القافلة وتخصصاتها الطبية والاجتماعية موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده فى دعم الفقراء والمحتاجين والقائمين على القافلة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم حيث استفاد أبناؤه من كرنفال الأطفال وحصلوا على شنط مدرسية.

وقالت عزيزة صباحى ربة منزل: «القافلة أكدت أن الرئيس والتحالف الوطنى دائماً فاكرين الغلابة والقافلة دعمتها بسلع غذائية تكفيها طوال فصل الشتاء لمواجهة جشع واستغلال التجار.

«سعدية»: حصلنا على كسوة الشتاء

وأضافت سعدية عيد، ربة منزل، أن القافلة وفرت معرضاً للملابس وتم توفير الملابس لها ولأبنائها وكسوة الشتاء، موجهة الشكر إلى القائمين على المبادرة والقافلة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يستحق منا الكثير والكثير من الدعم قائلة إحنا معاه ووراه وربنا يخليه لينا».