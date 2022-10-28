عضو بـ«الوطني للعمل الأهلي»: تخصصات طبية ودعم غذائي في مبادرة «ستر وعافية 2»

قالت سيمون ناصر، رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف الوطني للعمل الوطني الأهلي التنموي، إنّ مبادرة «ستر وعافية 2» تأتي ضمن مبادرة الحماية الاجتماعية، التي يُنفذها التحالف بالتعاون مع مؤسساته، لافتة إلى أنّ كل مؤسسة من مؤسسات التحالف تقدّم خدماتها الخاصة بها إلى أنّ تم تنظيف القوافل الشاملة لتصل للفئات الأكثر احتياجًا، وتضمن توفير مختلف الخدمات لهم.

حزمة من الحماية الاجتماعية الاستثنائية

وأوضحت «ناصر»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التحالف يقدم حزمة من الحماية الاجتماعية الاستثنائية منذ الأسبوع الماضي، وبدأت في مركز البلينا بسوهاج، ثم مبادرة ستر وعافية 2 بشبين القناطر في محافظة القليوبية، مشيرة إلى أن اختيار الأماكن يخضع للمعايير الخاصة بالقرى من حيث أبعاد الفقر المتعدد ونسب السكان وأولويات الاحتياجات والمشروعات التي يحتاج إليها السكان أو القائمة بالفعل ولم تستكمل.

تخصصات ومميزات جديدة

وأشارت سيمون ناصر، إلى أنّ الخدمات التي تقدمها المبادرة لها مردود حقيقي على أرض الواقع، وفي كل مرة تتم إضافة تخصصات ومميزات جديدة للقوافل أهمها التخصصات الطبية التي يحتاج إليها المواطن، موضحة أن العبوات الغذائية اليتي يتم توزيعها تخضع لدراسة أولية قبل تكوينها؛ لتحديد الاحتياجات الغذائية المناسبة لسكان المنطقة المختارة للتوزيع والدعم، وكذلك القوافل الطبية تتضمن التخصصات الأكثر احتياجا في المناطق المحددة.

التحالف الوطني للعمل الوطني الأهلي التنموي

وأضافت وعضو التحالف الوطني للعمل الوطني الأهلي التنموي، أن قافلة ستر وعافية 2 في محافظة القليوبية تضمنت تخصصات طبية مهمة مثل الرمد والقدم السكري والنساء والتوليد والأطفال، إضافة إلى توزيع بعض المستلزمات الطبية ومنتجات العناية الشخصية والفحص المبدئي والقياسات الطبية الخاصة بالأطفال، لافتة إلى أن التخصصات الطبية تشمل الكشف والعلاج ومتابعة صحية بعد ذلك عن طريق الهاتف.

قياس مدى استفادة المواطن

وأكدت سيمون ناصر، أنّ المبادرة تحرص على المتابعة وقياس مدى استفادة المواطن من الخدمات المقدمة له والتأكد من تأثيرها على حالته وخاصة الخدمات الصحية، لافتة إلى أن المتابعة تتضمن الفحص بالزيارات الميدانية والاتصال التلفوني أو التحويل للمستشفيات في الحالات التي تتطلب ذلك.