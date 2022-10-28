«جمعية مصطفى محمود»: الكشف على 500 مستفيد ضمن «ستر وعافية 2» بالقليوبية

قال هاني عبدالرازق مدير العلاقات العامة بجمعية مصطفى محمود، إن الجمعية نظمت قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل الراعي الصالح والأورمان ومستشفى الناس لتقديم خدمة طبية «الباطنة والأطفال»، وتم الكشف على نحو 500 مستفيد، وجرى صرف العلاج المجاني لهذه الحالات

وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس من العام الجاري، لخدمة الأكثر احتياجا في مختلف أنحاء الجمهورية.

التحالف ضمّ مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني

وأضاف عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامي محمود السعيد، أن التحالف ضمّ مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بداية من الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية ونهاية بمؤسسات المجتمع المدني.

وتابع مدير العلاقات العامة بجمعية مصطفى محمود: «نشكر أيضا القائمين على إدارة منظومة التحالف التي وحّدت جهود مؤسسات المجتمع المدني وجعلتنا نصل إلى المحتاجين في المحافظات من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك لامتلاكهم قاعدة كبيرة من هذه البيانات».

تفاصيل قافلة ستر وعافية 2

وأشار مدير العلاقات العامة بجمعية مصطفى محمود، إلى أن قافلة «ستر وعافية 2»، انطلقت في محافظة القليوبية لخدمة 10 آلاف مستفيد، موضحًا أن الجمعية قدمت شنط مدرسية لتلاميذ الأسر الأولى بالرعاية.