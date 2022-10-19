التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة «ستر وعافية» في سوهاج

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي بمحافظة سوهاج، قافلة «ستر وعافية» الشاملة، التي تقدم مساعدات طبية وبيطرية وزراعية، فضلا عن توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات دراسية.

القوافل تقدم كل الخدمات الطبية

وقال الدكتور أحمد صابر، منسق «حياة كريمة» في سوهاج، إن العمل الأهلي التنموي القائم عليه التحالف الوطني من خلال القوافل يقدم جميع الخدمات الطبية لكل أهل القرية.

وأضاف خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الطبي للعمل الأهلي التنموي، يتكون من 24 جمعية خيرية، ويقدم قوافل طبية وتوعوية وبيطرية وزراعية وتنظيم أسرة، وتشمل كل التخصصات، مثل الحالات الإنسانية والتدخلات الطبية، ويقوم بها التحالف الوطني بالكامل.

7 مراكز ضمن حياة كريمة بسوهاج

وأشار صابر إلى أن محافظة سوهاج من المحافظات الأكثر حظا على مستوى الجمهوية، حيث يبلغ عدد المراكز ضمن مبادرة حياة كريمة 7 مراكز، بإجمالي 181 قرية، و1238 مشروعًا في حوالي 15 قطاعًا.

ولفت إلى أن المشروعات تشمل كل القطاعات مثل التعليم والصحة والري والطرق والكباري والأنفاق وتبطين الترع والبنية التحتية وخدمات المواطنين ومجمعات خدمية، بحيث يتلقى المواطن الخدمة في مكانه، أو أقرب مكان له.