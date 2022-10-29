شباب «التحالف» بكفر الشيخ: القوافل والتنمية غيرت وجه القرى

يبذل شباب التحالف الوطنى جهوداً كبيرة لدعم المواطنين فى محافظة كفر الشيخ، فى ظل ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبناء مصر الحديثة من خلال مشروعات الطاقة العملاقة فى البرلس ومشروع الرمال السوداء، والاستزراع السمكى ببركة غليون.

«عبدالناصر»: تحوَّلنا إلى قرى منتجة

وقال السيد عبدالناصر، مزارع من أبناء مركز بلطيم، إن الرئيس السيسى يشعر بالبسطاء، والفقراء من الشعب ويشق مشروعات فى كل ربوع مصر فى ظل اقتصاد عالمى صعب وأنا كمزارع أتابع وأشعر بما يجرى عبر ما يبث إعلامياً، والرئيس قام بإعادة بناء القرية المصرية من جديد عبر مشروعات «حياة كريمة» التى جعلتها قرية منتجة وحولتها من الفقر إلى قرى بها كل الخدمات، وهو أمر كلف الدولة المليارات.

وتابع «السيد» أن الرئيس السيسى قام بتبطين الترع فوفر مياه الرى، وجعلنا نشعر بالفخر، بجانب إقامة مشروعات عملاقة منها مشروع الرمال السوداء ببلطيم، الذى يوفر فرص عمل، موجهاً الشكر للرئيس بالقول: «شال عنا كتير وإحنا فى أمن ونعمة، وروحنا فداك يا ريس».

«نورة»: الحماية الاجتماعية أنقذت البسطاء

وأكدت نورة الجوهرة، من شابات التحالف الوطنى بمحافظة كفر الشيخ، أن الرئيس السيسى جعل مصر دولة منتجة ومصدرة للكثير من المنتجات بعد زيادة مساحات الخضراوات والحبوب وإعادة صناعة القطن مرة أخرى ببناء أكبر مصنع بالشرق الأوسط فى مدينة المحلة الكبرى.

وتابعت: «نشعر بالفخر بما يقوم به الرئيس السيسى من ملفات الحماية الاجتماعية للبسطاء بالملايين التى تصرف شهرياً لمواطنين مصريين كانت ظروفهم صعبة، وهو رئيس إنسان يشعر بما يعانى به شعبه، وبناتك فى ضهرك يا ريس فى كل وقت لأنك أنقذت مصر من الدمار».