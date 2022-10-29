«تشريعية اتحاد المستثمرين»: تطبيق زيادة الـ300 جنيه بالقطاع الخاص الشهر الجديد

قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إن مرونة سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار، ساعد كل المستثمرين والصناع في فتح الاعتمادات المستندية، واستيراد الخامات وقطع الغيار، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص، سيجر فيها تطبيق قرار زيادة رواتب عمال القطاع الخاص بمبلغ 300 جنيه من الشهر الجديد، «وده أقل حاجة نقدمها للعامل المصري».

نصر: الدول العظمى التي كان يشار لها بالبنان لا تجد التدفئة

أضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية ما زالت قادرة على تشغيل الكهرباء في كل المنازل، الأمر الذي يؤهل المواطنين للتدفئة في فصل الشتاء، «الحمد لله أننا قادرين نلاقي مدفئة نتدفى عليها، والدول العظمى اللي كان بيشار ليها بالبنان مش لاقية المدفئة».

نصر: مرونة سعر الصرف قرار صائب وأؤيده قلبا وقالبا

استطرد: «مرونة سعر الصرف قرار صائب، وأؤيده قلبا وقالبا، العبرة ليست بسعر الدولار أمام الجنيه، لكن العبرة إننا نلاقي الدولار، ونلاقي الاعتمادات المستندية تتفتح، وألاقي نفسي معفي من المعتمدات المستندية تدريجيا».

وأوضح أن البنك المركزي بدأ تطبيق إلغاء الاعتمادات المستندية للمستثمرين أقل من 500 ألف دولار، وصولا لشهر ديسمبر، «القرار ده كويس جدا، أكثر مما كنا نتوقع، وإن قدر لنا حياة فوصولا لديسمبر المقبل، سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية تماما، ونرجع تاني لمستندات التحصيل اللي كنا بنشتغل عليها قبل 13 فبراير الماضي».

وتابع: «المحزن مش سعر الدولار، لكن اللي يحزن ويبكي هو أني ملاقيش الخامات اللي أقدر اشغل بيها مصنعي، أو قطعة الغيار الخاصة بالمعدات، ومش قادرين نصلحها».