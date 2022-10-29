أسعار القطن اليوم 2022.. «طويل التيلة البحري» سجل 4 آلاف جنيه

سجل سعر قنطار القطن اليوم السبت 2022 خلال التعاملات المسائية بعدد من المزادات التي عقدت في الوجهين البحري، والقبلي، لسعر قنطار القطن طويل التيلة البحري 4 آلاف جنيه اليوم في آخر تعاملات المزادات، بينما سجل سعر قنطار القطن لطويل التيلة القبلي 3850 جنيها، لتداول الشركات والتي تقوم بالشراء من المزارعين في الوجهين للقطن المصري المشهود له عالميا.

أسعار قنطار القطن مساء اليوم

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن محصول القطن طويل التيلة بلغت المساحة الكلية المنزرعة منة 337 ألف فدان قطن طويل التيلة، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ تربعت على ثلث المساحة المنزرعة من القطن طويل التيلة على مستوى محافظات الجمهورية بنحو 106 آلاف فدان، وهو الأمر الذي تتمركز فيها نحو 5 مزادات رئيسية يتم من خلالها تحديد محصول وجه بحري، كما يتم تحديد مزاد وجه قبلي من مزادات محافظتي سوهاج، وبني سويف، والمنيا، والتي يتم تحديد أسعار قنطار القطن من خلالها.

إنتاجية محصول القطن 2022

وأضاف «أبو اليزيد»، أن إنتاجية هذا العام من محصول القطن طويل التيلة بلغت نحو 3 ملايين و600 ألف قنطار قطن طويل التيلة من أصناف المنزرعة من بينها جيزة 97، 94 وعدد من الأصناف الأخرى فائقة الطول والتي على إثرها تم تحديد سعر قنطار القطن اليوم 2022.