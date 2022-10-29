ضبط شخص أضرم النار في «عفش» ابنة زوجته بالمحلة قبل زفافها بشهرين

أضرم شخص في قرية محلة أبو علي، بمركز المحلة الكبرى، النيران في عفش ابنة زوجته، قبل حفل زفافها بشهرين، بسبب خلافات مع والدتها، وجرى القبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في قرية محلة أبو علي، والتهام النيران محتويات عفش عروسة قبل حفل زفافها بشهرين.

إخماد النيران

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنزل، وتبين من التحريات والمعاينة أن الشقة السكنية ملك «هدى .م» وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بإضرام النيران في عفش ابنة زوجته «سهام»، بواسطة البنزين، وذلك بسبب خلافات زوجية سابقة مع زوجته، وأن صاحبة العفش العروسة بنت زوجته من زوجها الأول.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وتم ضبط المتهم والذي اعترف بارتكاب الواقعة.

الرأي القانوني

قال إسلام سليمان المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة رقم 252 من قانون العقوبات تنص على أنه من أشعل النيران عمداً، داخل عقارات أو منشآت، أو غيرها، يعقاب بالسجن المؤبد.